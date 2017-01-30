الطريق السيار شرق-غرب: 106سيارة صيانة و أكثر من 400 موظف لتحسين الخدمة العمومية

ما تزال مخلفات الأمطار و الثلوج تؤثر على وضعية الطرقات و ذلك عبر مختلف ولايات الوطن و قد ساهمت مؤسسة تسيير الطريق السيار شرق-غرب في التخفيف من هذه المخلفات.

ولدى حلوله ضيفا على برنامج "نحن في الخدمة" أكد محمد حداد مدير الإستغلال بهذه المؤسسة أنه تم توفيرمائة و ستة سيارات متخصصة بين دورية و سيارة صيانة لضمان هذه الخدمات".

وبهدف تحسين الخدمة العمومية قامت المؤسسة بتكوين أكثر من اربع مائة و عشرين عون صيانة بهدف توفير الخدمات في حال وقوع عطل وتقديم الإعانة لعابري الطريق السيارو إزالة العوائق الموجودة على مستواها كما قال المتحث ذاته.

وأضاف أنه تم تأهيل مناطق الناحية الغربية على غرار (عين الدفلى،الشلف) و البعض الأخر يخضع لعملية التأهيل على مستوى الأخضرية ، و توقع إنتهاء عملية التأهيل في أقرب وقت.