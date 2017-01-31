وزارة الداخلية تستعجل تنظيم المصالح البلدية للانتخابات من أجل السير الحسن للاقتراع

شدد الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية حسين معزوزهذا الاثنين على ضرورة تنظيم المصالح البلدية المكلفة بالانتخابات من أجل ضمان سير حسن للتصويت.

و قال في هذا الصدد "لا يجب انتظار استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية للشروع في التحضيرات لهذا الموعد الهام، مؤكدا بأن عمليات تطهير و تحيين القوائم الانتخابية كانت جارية و ستستكمل قبل استدعاء الهيئة الناخبة.

وأوضح نفس المسؤول أنه تم إضافة رقم عقد الميلاد في التحضير للعملية وذلك بغرض التمييز بين المواطنين الذين يحملون نفس الإسم ونفس تاريخ الميلاد ، مبرزا أثر التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال في إنجاح التحضيرات الإدارية للانتخابات.

و دعا معزوز خلال لقاء جهوي احتضنه مقر ولاية قسنطينة حول التحضيرات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة الأمناء العامين للبلديات للسهر على التأطير الجيد لهذه المصلحة التي تعتبر الحلقة الأقوى ضمن العملية الإنتخابية،مشيرا إلى أهمية تعزيز هذه المصالح بالوسائل البشرية و اللوجيستيكية الملائمة انطلاقا من العتاد وصولا إلى التأطير البشري. مضيفا في نفس الوقت أنه تم إعداد "سجل الإقامة" و هي وثيقة مرجعية موجهة لتسهيل إجراءات الحصول على وثائق الحالة المدني بالنسبة للمواطنين

و من بين الأحكام الجديدة التي أدرجها دستور 2016 "وضع القوائم الانتخابية في متناول المرشحين و الأحزاب السياسية المتنافسة و الناخبين" ما سيدعم أكثر "الشفافية" التي تعمل الإدارة على ترقيتها.

كما قدم ممثل وزارة الداخلية توجيهات ذات الصلة على الخصوص بتأطير مراكز و مكاتب التصويت و تزويدها بالتجهيزات اللازمة و توفير خدمة النقل يوم الاقتراع من أجل سير حسن للعملية مشيرا إلى أن الإدارة ستجند كافة الوسائل لتمكين كل مواطن من أداء هذا الواجب و الحق الوطني في أحسن الظروف.

المصدر:الإذاعة الجزائرية + واج