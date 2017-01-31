البطولة الوطنية للملاكمة بالجلفة تختتم هذا الثلاثاء بالظفر بحزام بطل الموسم

يسدل الستار اليوم الثلاثاء على البطولة الوطنية للملاكمة التي تجرى بالقاعة المتعددة الرياضات بالجلفة و هذا منذ خمسة أيام، و بمشاركة 140 ملاكما من 33 رابطة.

و في هذا الشأن تنتظر منافسة قوية لمختلف الأوزان في المنازلات النهائية هذه الظهيرة من أجل الظفر بحزام بطل الموسم، حيث أكد المنظمون أن التتويج يكون عبارة عن أحزمة بدلا من الميداليات.

يذكر أن الهدف من هذه المنافسة انتقاء عناصر قوية من شأنها تدعيم النخبة الوطنية في ظل أزمة الرياضة التي تمر بها الجزائر والنتائج المؤسفة التي استدعت وبالضرورة إعادة النظر من أجل تحضير نخب قوية تأتي بالتتويج.

تجدر الإشارة إلى أن البطولة الوطنية للملاكمة بالجلفة انطلقت يوم 27 إلى 31 من الشهر الجاري و تمت فيها نحو 14 منازلة علما أن ولاية الجلفة المنظمة لهذه التظاهرة تشارك بثلاث ملاكمين اثنين من فريق الحماية المدنية وملاكم من مدينة حاسي بحبح.

المصدر: الإذاعة الجزائرية