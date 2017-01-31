وزارة الخارجية تؤكد مقتل جزائريين في اعتداء كيبيك و تحدد هوية الضحيتين

أعلن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف اليوم الثلاثاء أنه تم رسميا تحديد هوية الضحيتين الجزائريتين اللتين سقطتا في الاعتداء الارهابي الذي استهدف مساء يوم الأحد المركز الثقافي الاسلامي في كيبيك (كندا).

في تصريح لواج أكد السيد بن علي الشريف قائلا "يؤسفنا تأكيد مقتل عبد الكريم حسان المولود في 20 مايو 1975 بالجزائر العاصمة و خالد بلقاسمي المولود في 18 يناير 1957 بالحراش في الاعتداء الارهابي الذي استهدف مساء 29 يناير الجاري المركز الثقافي الاسلامي في كيبيك."

و أضاف بن علي الشريف "نتقدم لعائلتي الضحيتين و أقاربهما بخالص تعازينا ونؤكد لهم تضامننا في هذه اللحظات الصعبة".