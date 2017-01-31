دراسة: التدخين يستحوذ على 6% من نفقات الصحة حول العالم

يكلف التدخين غاليا لا سيما في الدول النامية، اذ يستحوذ على 6% تقريبا من النفقات العالمية المكرسة للصحة و2% من اجمالي الناتج الداخلي العالمي على ما اظهرت اول دراسة انجزت بهذا الشأن.

ونشرت الدراسة هذا الثلاثاء في مجلة "توباكو كونترول" وهي تظهر ان الكلفة الاجمالية للتدخين في العام 2012 وصلت الى 1436 مليار دولار في العالم من بينها 40% في الدول النامية، حيث جمع الباحثون بيانات في 152 دولة تمثل 97% من مجمل المدخنين في العالم.

وقيم الباحثون كلفة التدخين مع احتساب النفقات المباشرة (الدخول الى المستشفى والعلاجات) والنفقات غير المباشرة التي تحتسب على اساس الانتاجية الفائتة بسبب الامراض والوفيات المبكرة.

وفي العام 2012 كان التدخين مسؤولا عن اكثر بقليل من مليوني حالة وفاة لدى البالغين بين سن الثلاثين والتاسعة والستين في العالم اي حوالى 12 % من اجمالي الوفيات المسجلة في هذه الفئة العمرية على ما اظهرت الدراسة. وسجلت اعلى النسب بحسب الباحثين في اوروبا (26 %) و اميركا (15 %).

وخلال السنة نفسها بلغت النفقات الصحية المباشرة المرتبطة بالتدخين 422 مليار دولار في العالم اي 5,7 % من اجمالي النفقات الصحية وهي نسبة تصل الى 6,5 % في الدول ذات الدخل المرتفع.

وتتحمل اربع دول هي الصين والهند والبرازيل وروسيا ربع الكلفة لاقتصادية الشاملة للتدخين.

وتبين الدراسة ان التدخين مكلف خصوصا في اوروبا الشرقية حيث يشكل 3,6 % من اجمالي الناتج المحلي وفي الولايات المتحدة وكندا (3%).

واوضح معدو الدراسة التي نسقت مع منظمة الصحة العالمية ان "التدخين يشكل عبئا اقتصاديا مهما في العالم باسره ولا سيما في اوروبا واميركا الشمالية".

وحددت منظمة الصحة العالمية هدفا بخفض الوفيات المبكرة المرتبطة بامراض غير معدية لا سيما التدخين، بالثلث بحلول العام 2030.