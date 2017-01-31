وفاة الفنان الفكاهي جعفر باك بعد صراع مع المرض

توفي صباح هذا الثلاثاء الفنان عبد القادر شروق المدعو جعفر باك عن عمر يناهز 90 سنة بمستشفى زرالدة (الجزائر العاصمة) بعد صراع طويل مع المرض حسبما علم من مصادر في المستشفى، هذا و يوارى جثمان الفقيد الثرى بعد ظهر اليوم بمقبرة واد الرمان.

ويعد الفنان جعفر باك من مواليد سنة 1927 بالقصبة بدأ مسيرته كمغني كوميدي و فكاهي مع نهاية الخمسينات حيث كتب ومثل في العديد من الوصلات الفكاهية إضافة إلى تأليفه عددا من الأغاني الفكاهية التي ترجمت قناعته الراسخة بأن "الفكاهة هي أنجع وسيلة للتربية والمواطنة".

وانضم الفقيد إلى صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية منذ ريعان شبابه ثم التحق بجيش التحرير الوطني كممرض حيث كان يعالج المجاهدين الجرحى لينتقل بعدها إلى الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني بقيادة مصطفى كاتب.

كما شارك جعفر باك في الكثير من المسرحيات التي تحث على الكفاح من أجل الاستقلال على غرار "أبناء نوفمبر" و "الخالدون" لينضم بعدها إلى الإذاعة و التلفزيون الوطنيين في 28 أكتوبر 1962.

ويملك الفنان في رصيده الفني العديد من الوصلات الفكاهية (السكاتشات) من أهمها "البيروقراطية" و الأغاني الفكاهية على غرار "هيا يا ديغول" و "ديناها" و "يا جلول الروك أن رول" و "أنا مليت" إلى آخره كما أنشأ حصصا إذاعية و تلفزيونية من بينها "البشاشة" و" منكم و إليكم".