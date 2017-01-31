الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب يبحث بالجزائر قضايا الهجرة والتشغيل

يعكف المشاركون في الدورة العادية للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب المنعقدة هذا الثلاثاء بالجزائر مشاكل الهجرة بالدول العربية و برنامج الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب لسنة 2017 .

ففي الوقت الذي تشهد فيه الدول العربية ارتفاعا ملحوظا في معدلات الهجرة نتيجة الحروب يأتي برنامج الإتحاد الدولي لنقابات عمال العرب لوضع خطة عمل لمواجهة محاولات تعطيل المسار النقابي عبر مختلف الدول العربية.

وأكد الأمين العام للإتحاد غسان غصن "أن اللقاء يعد فرصة لبحث مواضيع ستطرح في اجتماع مؤتمر المنظمة العربية المقررة بالقاهرة و جنيف." كما أوضح ذات المتحدث "أن هناك انتخابات على مستوى مجلس منظمة العمل الدولية -وأضاف- أن هناك أسماء جزائرية مرشحة."

من جهته أشاد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بالدور الذي تلعبه المركزية النقابية وطنيا و دوليا و قال "إن الإتحاد العام للعمال الجزائريين يقود المعركة النقابية على المستويين الدولي والوطني ولاتزال أمامه العديد من التحديات و المعارك ".