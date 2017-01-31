برلين تحتج رسميا على قرار دونالد ترامب حول الهجرة وحظر السفر

قدمت ألمانيا احتجاجا رسميا لدى الحكومة الأمريكية الجديدة على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر سفر المهاجرين القادمين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية، اليوم الثلاثاء، احتجاجها رسميا لدى الحكومة الأمريكية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر سفر أشخاص منحدرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث المسؤول السياسي في وزارة الخارجية الألمانية أندرياس ميشائليس اليوم، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في برلين، كما تحدث وكيل وزارة الخارجية ماركوس إدرير هاتفيا مع مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن أمس الاثنين بهذا الخصوص.

وذكرت مصادر من وزارة الخارجية الألمانية أن المسئولين الألمانيين أعربا عن موقف الحكومة الاتحادية الرافض للشروط الجديدة لواشنطن للدخول إلى الولايات المتحدة، كما طلب المسؤولان إصدار توضيح بشأن الأسئلة المفتوحة في التعامل مع المواطنين الألمان ذوي الجنسية المزدوجة.

يشار إلى أن قرار الرئيس الأمريكي بحظر السفر يشمل أكثر من مائة ألف ألماني ممن يحملون الجنسية المزدوجة. كما أن السفارة الأمريكية في ألمانيا لا تصدر تأشيرة دخول إلى أمريكا حاليا للمواطنين الألمان ذوي الجنسية المزدوجة الذين لديهم جواز سفر ثان من إيران أو من سوريا على سبيل المثال.

المصدر: وكالات