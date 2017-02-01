Microsoft تحضر نسخة مخففة من Windows 10

أعربت شركة مايكروسوفت Microsoft عن قلقها من تمدد نظام كروم chrome ليأكل من حصة نظام ويندوز Windows ، وأحد الأسلحة للدفاع عن قلعتها هي ما سيعرف باسم Windows 10 Cloud كنسخة مخففة مبسطة من ويندوز لمنافسة نظام كروم وأجهزة كروم بوك.

وتلقى أجهزة كروم بوك نجاحا كبيرا في الولايات المتحدة يجعل مبيعاتها يفوق مبيعات أجهزة الماك Macs وغالباً تكون الأجهزة الأعلى مبيعاً على أمازون .Amazon

وتتميز أجهزة كروم بوك برخص أسعارها وسرعة نظام التشغيل وأمانه العالي لذا تفضلها المدارس والجامعات بشكل رئيسي، على عكس ويندوز الذي تفضله الشركات والمستخدمين الأفراد.

وفي هذا الإطار أشارت بعض المصادر إلى أن مايكروسوفت تحضر لإطلاق حزمة تطوير تطبيقات جديدة لنظام ويندوز 10 ستتيح للمطورين تطوير تطبيقات شاملة تعمل على نسخة مخففة من ويندوز 10، يمكن أن تعتبرها مجازاً إصدار جديد من ويندوز.

وسيمكن لنسخة ويندوز الجديدة تنزيل التطبيقات فقط من متجر ويندوز. ومع أن اسم النسخة حالياً هو Windows 10 Cloud إلا أنه لا يعني أنها مرتبطة بالحوسبة السحابية أو معتمدة كلياً على السحاب.