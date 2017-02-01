مساهل يترأس الوفد الجزائري المشارك في منتدى التعاون العربي-الروسي بأبو ظبي

انطلقت هذا الأربعاء بأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة) أشغال الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي-الروسي لبحث دعم وتكثيف التعاون العربي الروسي, وتنسيق المواقف بين روسيا والعالم العربي فيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة العربية, لاسيما في ليبيا وفلسطين وسوريا والعراق وكذا تكثيف الجهود للقضاء على الإرهاب.

و يشارك في المنتدى وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ويترأس وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية, عبد القادر مساهل, وفد الجزائر المشارك في هذه الأشغال.

و من المقرر ان يجري مساهل على هامش أشغال هذا المنتدى محادثات مع الوزراء رؤساء الوفود المشاركة حول أهم المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

و في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أشغال المنتدى, قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "سنعمل معا لمكافحة التطرف. ستتم مواجهة الإيديولوجيات الإرهابية و العمل على منع انتشارها", مؤكدا ان "الدعوة للقادة الفلسطينيين و الإسرائيليين للاجتماع في موسكو لا تزال قائمة بشأن التسوية السلمية".

و كان اجتماع تحضيري قد ناقش مشروع الوثائق الخاصة بالدورة الرابعة للمنتدى و تشمل مشروع البان الختامي و خطة العمل التنفيذية.

و من المقرر أن يركز البيان الختامي على القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية و روسيا في مجالات التعاون السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي.