أزيد من 50% من النساء يعانين اكتئاب ما بعد الولادة بسبب التغيرات الهرمونية

يؤكد مختصون في علم النفس على إصابة أزيد من 50 بالمائة من النساء باكتئاب ما بعد الولادة مباشرة مما يستدعي مراعاة الحالة النفسية للمرأة في هذه الفترة للتخفيف من حدة الأسباب المؤدية إلى الضغوطات بمختلف أشكالها للحفاظ على صحتها النفسية والجسدية.

وفي هذا الجانب أوضحت الأخصائية النفسانية صليحة بولكويرات أنه من بين أهم أسباب ظهور الاكتئاب ما بعد الولادة لدى عديد النساء الذي تختلف شدته من امرأة إلى أخرى –حسب المختصين -التغيرات الهرمونة الأنثوية ، في حين هناك من يفسر سبب هذا الاكتئاب بالتغيرات التي طرأت في حياة المرأة ،كما أرجع آخرون هذا الاكتئاب إلى ظهور عوامل نفسية.

وأبرزت المختصة في علم النفس أن أعراض الاكتئاب قد تكون غير واضحة عند البعض من النساء في حين تكون واضحة عند الأخريات والتي من أهمها القلق والتوتر وسرعة الانفعال والغضب وعدم ضبط النفس إلى جانب التغيرات المزاجية للمرأة واضطراب العلاقة بينها وبين طفلها ومحيطها.

وفيما يخص العلاج الذي يمكن تقديمه للنساء اللواتي يعانين من اكتئاب ما بعد الولادة أكدت صليحة بولكويرات أن الأطباء ينصحون بضرورة التخفيف من حدة الضغوطات النفسية التي تواجهها النساء خاصة في هذه الفترة ،كما يتم التركيز على دعم الأسرة ومساندتها للمرأة المكتئبة في هذه المرحلة ،"كما يتم أيضا العمل على تحسين علاقتها مع طفلها وتطويرها بشكل ايجابي".

المصدر:الإذاعة الجزائرية