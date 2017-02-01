نبيل سعدي : البطولة الوطنية للملاكمة كشفت عن بروز ملاكمين أقوياء من فئة الشباب

وصف رئيس الإتحدية الجزائرية للملاكمة نبيل سعدي مجريات البطولة الوطنية للملاكمة صنف أكابر التي أختتمت فعاليتها الثلاثاء بالجلفة بأنها " تظاهرة ناجحة من حيث التنظيم و مكنت ايضا بدورها من الكشف عن ملاكمين أقوياء برزوا من فئة الشباب وسيكونون بمثابة الأبطال الذي سيدعمون الفريق الوطني."

وعلى هامش مجريات المنازلات العشر الختامية التي حضرتها السلطات المحلية للولاية بقاعة المركب الرياضي أول نوفمبر بمدينة الجلفة أكد رئيس الإتحادية -- الذي بدا عليه الرضا من الأداء الجيد للملاكمين في منازلات التتويج أن الملاكمة لها مستقبل زاهر وهي التي أمدت في الماضي القريب نتائج باهرة ومميزة في المحافل الدولية .

وأضاف من جانب آخر أن دور الإتحادية يتجسد في تطوير هذه الرياضة مشيرا إلى جهود الوزارة كاشفا في سياق آخر أن هناك عقبات ومشاكل تتلخص في الجانب المادي الذي تعاني منه الرابطات ولائيا وكذا الفرق داعيا إلى أهمية تقديم يد العون من مديرية الشباب والرياضة وكذا السلطات المحلية عموما لرد الإعتبار للفن النبيل الذي قدم الكثير للرياضة الجزائرية .

وذكر - ذات المسؤول- أن مكتب الإتحادية في نهاية عهدته حيث يجري حاليا التحضير للجمعية العامة التي ستقام في ال 18 من شهر فبراير المقبل وكذا الجمعية الإنتخابية التي ستليها في ال 4 من شهر مارس القادم.

وأكد رئيس الإتحادية أن أجندة التظاهرات الدولية للملاكمة في صنف الأكابر حيث يعول على المشاركة بملاكمين يشرفون الجزائر و يتعلق الأمر أولا بالألعاب الإسلامية التي ستجري شهر مايو المقبل بباكو (أذريبجان) كما ستقام شهر يوليو القادم فعاليات البطولة الإفريقية في كونغوا برازافيل لتليها البطولة العالمية التي ستقام نهاية شهر أغسطس بداية شهر سبتمبر والتي ستحتضنها ألمانيا.

والجدير بالذكر شارك في هذه التظاهرة الرياضية -- التي نظمتها الرابطة الولائية للملاكمة والإتحادية الجزائرية لهذه الرياضة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة على مدار أربعة أيام كاملة -- زهاء 140 ملاكما حضروا من 33 ولاية من كامل ربوع الوطن.

النتائج الفنية :

- منازلة (وزن46-49 كغ)

المرتبة الأولى : بوقفتان معمر (فريق عين الدفلى)

المرتبة الثانية : توارق ياسين (فريق الجزائر العاصمة)

-منازلة (52 كغ )

المرتبة الأولى : مرجان اسامة من (مركز التحضيرات للفريق العسكري CPESM)

المرتبة الثانية : بوغريت بوجمعة (فريق قسنطينة)

- منازلة ( 59 كغ)

المرتبة الأولى : لتيم خليل (مركز التحضيرات للفريق العسكري CPESM)

المرتبة الثانية : كنوش فريد (فريق من الجزائر العاصمة)

- منازلة (60 كغ )

المرتبة الأولى : عمارة عمار (برج بوعريريج )

لغياب المنافس من فريق البليدة

- منازلة (64 كغ )

المرتبة الأولى : بن سعيد نصر الدين ( فريق بومرداس)

المرتبة الثانية : كراموا شمس الدين (فريق سطيف)

- منازلة (69كغ )

المرتبة الأولى : نموشي يونس (فريق بريد قسنطينة)

المرتبة الثانية : شاوشي حسين (فريق الحماية المدنية)

- منازلة (75 كغ )

المرتبة الأولى : بودية عزوز (فريق الجزائر العاصمة)

المرتبة الثانية : حميميد عبد الغفور (فريق بريد قسنطينة)

- منازلة (81كغ )

المرتبة الأولى : حماني محمد السعيد (فريق الحماية المدنية)

المرتبة الثانية : جيلالي أوهاب (فريق بجاية )

- منازلة (91 كغ )

المرتبة الأولى : خليفة ميموح (فريق الحماية المدنية)

المرتبة الثانية : خطاف بلقاسم ( فريق الجزائر العاصمة)

- منازلة (+91 كغ )

المرتبة الأولى : بن قرني محمد (مركز التحضيرات للفريق العسكري CPESM)

المرتبة الثانية : أوارز الدين عمر (فريق الجزائر العاصمة ).

المصدر: واج