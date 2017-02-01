الطبعة الـ 50 لمعرض الجزائر الدولي من 8 الى 13 ماي القادم

ستنظم الطبعة الخمسون لمعرض الجزائر الدولي من 8 الى 13 ماي القادم بقصر المعارض بالصنوبر البحري في الجزائر العاصمة حسبما أفاد به بيان للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس).

وسيشارك في الطبعة القادمة حوالي 1.000 عارض وطني وأجنبي وبمشاركة روسيا كضيف شرف.

وبحسب صافكس فإن هذه التظاهرة "تعتبر فرصة هامة لتبادل الخبرات وعقد علاقات شراكة وميلاد أفكار عديدة لمشاريع شراكة صناعية وتجارية".

"سيلعب هذا المعرض مرة أخرى دوره الاستراتيجي كواجهة للاقتصاد الوطني من خلال عرض إمكانيات الاقتصاد الجزائري للشركاء الأجانب من جهة والسماح للمتعاملين الجزائريين الاستفادة من الفرص المتاحة بحضور نظرائهم الأجانب" حسب ذات البيان.

وشارك في الدورة الـ 49 لمعرض الجزائر الدولي التي انعقدت في ماي 2016 ازيد من 810 عارض من بينهم 405 شركة أجنبية جاءت من 33 بلدا.