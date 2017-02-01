نجادي مسقم للإذاعة :إحصاء 40 ألف حالة عنف في الوسط المدرسي سنويا

أكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم إحصاء حوالي 40 ألف حالة عنف مدرسي سنويا عبر مختلف المؤسسات التربوية ،وقال في هذا الخصوص إن الوزارة لجأت إلى تبني مقاربة جديدة لحل المشاكل الناجمة عن العنف المدرسي ومكافحة هذه الظاهرة الخطيرة تتمثل فى استحداث خلايا إصغاء لانشغالات ومشاكل التلاميذ على مستوى المؤسسات التربوية يشرف عليها مفتشون مختصون في الوساطة.

وأوضح المتحدث لدى استضافته هذا الأربعاء في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن الوزارة الوصية عمدت الى تغيير استراتيجيتها في تسيير هذه الأزمات وذلك للحد من انتشارها الذي ما فتئ يتفاقم يوما بعد يوم ، حيث لفت إلى أن حوالي 260 ألف حالة عنف تم إحصاءها مابين عامي 2000و 2014 في الوسط المدرسي، وقعت بين المتمدرسن أنفسهم أو بين الأساتذة و المتمدرسين أو مابين الأساتذة في حد ذاتهم .

وذكر ضيف الثالثة أن دراسة تمت عبر 400 ثانوية إستهدفت حوالي 400 ألف طالب، بينت أن 63 بالمائة من التلاميذ يفضلون البقاء في بيوتهم عوض الدراسة في محيط عدائي.

وربط ممثل وزارة التربية الوطنية الوضعية بالمشاكل الإجتماعية التي يواجهها المجتمع الجزائري مقدرا أن المدرسة أصبحت في الوقت الحالي، و رغما عنها، مسرحا للتعبير عن حالة هؤلاء النفسية ومشاكلهم الاجتماعية المرتبطة، غالبا بحالات الطلاق و الخلافات العائلية ، و ذلك عن طريق استخدام العنف الجسدي أو اللفظي

وبغرض الحد من انتشار هذه الظاهرة في الوسط المدرسي ذكر المتحدث أن اتفاقية تم إبرامها مع المديرية العامة للأمن الوطني لتوفير الأمن في محيط المؤسسات التربوية، موضحا أن الوزارة ستسير على نهج محاربة هذه السلوكات الخطيرة وتعمل جاهدة على تطوير قيم التسامح و التعايش السلمي لدى المتمدرسين.

المصدر:الإذاعة الجزائرية/راضية زرارقة