واليا أدراروتمنراست يوقعان اتفاقا مع حكام شمال مالي للتنسيق الأمني وتنمية المناطق الحدودية

خرج المشاركون في اللقاء المشترك مابين واليي أدرار و تمنراست مع حكام مناطق شمال جمهورية مالي بعدة توصيات هامة تتعلق بتعزيز التعاون في مجال التنسيق الأمني وكدا ترقية الإطار المعيشي للسكان في مختلف ميادين الحياة اقتصاديا،اجتماعيا وثقافيا.

وأكد والي ولاية أدرار "أنه تم الإنفاق على عدة توصيات و التي تشمل عديد القطاعات منها الفلاحة، التكوين المهني و كدا تبادل المعلومات في الجانب الأمني".

من جهته، أوضح كونا أقا أحمدوه حاكم مقاطعة كيدال "أن الهدف من هذه التوصيات هو تمكين السكان في المناطق الحدودية من العيش الكريم وفي ظروف حسنة والتخفيف من معاناتهم".

كما أكد المشاركون في ختام اللقاء على ضرورة الالتزام بتجسيد التوصيات التي تضمنتها الوثيقة الختامية للأشغال الكفيلة بالتعاون الثنائي بين المنطقتين الحدوديتين و كذلك التنسيق و التعاون الأمني و ذلك لضمان الاستقرار الحدودي بين الدولتين".

و في ختام مراسم هذا اللقاء المشترك ،تم إمضاء محضر ختامي بين الطرفين تضمن عدة اتفاقيات توأمة و تعاون في عديد القطاعات الحيوية كما تم إمضاء اتفاقية مع المقاطعات الجهوية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية