عليوي: الدولة ستعوض الفلاحين غير المؤمنين المتضررين من التقلبات الجوية الأخيرة

01/02/2017 - 16:34

شهدت مختلف مناطق الوطن خلال الأيام الأخيرة تساقط كميات معتبرة من الأمطار والثلوج وهو ما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه السدود حيث فاقت في بعض المناطق حدود ال67 بالمائة وهوما يبشر بموسم فلاحي ناجح .

ورغم هذه الوفرة في المياه إلا أن الفلاحين تفاجاوا بشدة هذه الأمطار والسيول الجارفة التي كبدتهم خسائر متفاوتة في مزروعاتهم مما يهدد منتجاتهم هذا العام .

في هذا الإطار أكد الأمين العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي في تدخل له عبر القناة الإذاعية الأولى "أن الدولة ستتكفل بتعويض الفلاحين غير المؤمنين المتضررين جراء التقلبات الجوية الأخيرة "

"و أوضح أن عملية التعويض سيتم الشروع فيها مباشرة بعد تقدير حجم الخسائر لدى هؤلاء الفلاحين سواء كان انجرافا للتربة أو فساد الأعلاف أو نفوق الحيوانات".

المصدر: الإذاعة الجزائرية

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