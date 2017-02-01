المونديال العسكري2017 : قايد صالح يكرم المنتخب الجزائري العسكري لكرة القدم

كرم الفريق احمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، لاعبي المنتخب الوطني العسكري لكرة القدم، عقب مشاركتهم في نهائيات كاس العالم 2017 التي جرت بعاصمة سلطنة عمان مسقط من 15 الى 28 جانفي.

وقال الفريق احمد قايد صالح، في كلمة له خلال مراسم تكريم اللاعبين بنادي الجيش الوطني الشعبي ببني مسوس ( الجزائر العاصمة) "يطيب لي كثيرا ان التقي بكم بهذه المناسبة الكريمة, التي تاتي عقب عودتكم من المشاركة في فعاليات كاس العالم العسكرية الثانية بعمان حيث لم تبخلوا بأي جهد ولم تتوانوا في بذل كل ما كان في وسعكم من اجل تحقيق نتائج مشرفة لكم ولجيشكم وبلدكم الجزائر(..).

واضاف قائلا،" اننا نعتبر ذلك بمثابة الوعد المنجز ,الذي تستحقون عليه اليوم ان اتقدم لكم, باسم فخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بأحر التهاني على هذا الجهد المخلص الذي بذلتموه والذي وجد لدى شعبكم في كافة ربوع الوطن, كل التقدير والعرفان."

وفاز المنتخب العسكري الجزائري الذي لعب ضمن المجموعة الثانية بمبارياته الثلاث في الدول الاول ،امام كل من : المانيا (2-1), ايران (3-1) وكوريا الشمالية(2-1) قبل ان ينهزم امام مصر بنتيجة 1-2 بعد الوقت الاضافي (120+1) في ربع النهائي بعد مقابلة بطولية.

وتابع الفريق قايد صالح:" لقد تابعنا باهتمام شديد ذلك الاصرار الذي كان يسكن قلوبكم والعزيمة التي تحليتم بها طيلة دور المجموعات, هذا الدور الذي انهيتموه بتحقيق انتصارات متتالية وتابعنا ايضا باهتمام شديد تلك الحرارة التي اتسمت بها مباراتكم في دور ربع النهائي امام الفريق المنافس, وهو مايظهر ان خروجكم من هذه المنافسة العالمية كان خروجا مشرفا جدا."

ولعب الخضر مباراة ربع النهائي في المستوى, امام المنتخب المصري (الوقت القانوني : 1-1) غير انهم تلقوا هدفا قاتلا في الدقيقة 121.

وقال رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي," انكم تمثلون فريقا شابا، جزائري المنبت،وطني التأطير خالص القصد ونقي السريرة وصادق الوفاء لجيشه ووطنه ولشعبه وهي كلها شمائل نبيلة اثبتم قبل اليوم لانفسكم ولشعبكم وللعالم أجمع من خلال تتويج فريقكم مرتين بكأس العالم العسكرية بالبرزيل شهر يوليو 2011 وبكوريا الجنوبية في اكتوبر 2015 ."

واستطرد " انكم نعم الفريق الشاب الذي لم يمر على انشائه سوى سنوات قليلة, هذه السنوات التي حرصنا خلالها كثيرا على توفير كافة الامكانيات والوسائل الكفيلة ببلوغ الاهداف المرغوبة."

وجدد قايد صالح, في الختام تهانيه للطاقم الفني و الاداري و اعضاء الوفد الرياضي للفريق الوطني العسكري لكرة القدم متمنيا لهم المزيد من التقدم والرقي في تحقيق مكتسبات جديدة مستقبلا.

من جهته حيا, المهاجم محمد امين حامية، إلتفاتة رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي ، مؤكدا ان الفريق الذي يشرف عليه المدرب الجزائري محمد بوطاجين سيكون "أحسن" خلال الخرجات المقبلة.

وصرح حامية - صاحب الهدفين في المونديال العسكري- ل"واج"," أوقعتنا القرعة في مجموعة صعبة لكننا شددنا آزرنا وكان ينقصنا فقط قليل من الخبرة للذهاب بعيدا.

وتوج المنتخب العماني بكاس العالم العسكرية 2017 , بتغلبه على في النهائي على نظيره القطري بضربات الترجيح 4-1 (0-0 بعد الوقت الاضافي).

وعاد المركز الثالث الى منتخب سوريا بضربات الترجيح، ايضا امام مصر 6-5 (2-2 بعد 120 دقيقة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج