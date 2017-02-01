ابراهيم غالي:المغرب أدرك صواب القرار الإفريقي بشأن القضية الصحراوية بعد 32 سنة

أكد الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، أن المغرب أدرك اليوم صواب القرار الإفريقي بشأن القضية الصحراوية بعد 32 سنة من الزمن، مشيرا إلى أن النظام المغربي انضم إلى المنظمة القارية بعدما أدرك أنه يستحيل إقصاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

ونقل التلفزيون الصحراوي عن الرئيس الصحراوي و الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، أن المغرب لم يتأكد من صواب قرار منظمة الوحدة الإفريقية بشأن قبول عضوية الجمهورية الصحراوية إلا بعد 32 سنة من الزمن.

وأبرز غالي أن نقاشات القادة الأفارقة حول موضوع انضمام المغرب إلى الإتحاد الإفريقي ركزت على ضرورة أن يحترم النظام المغربي القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي و احترام للقانون الدولي و للحدود المعترف بها دوليا لكل دولة عضو و هو ما يعكس الحرص الشديد على القانون التأسيسي.

وكان الإتحاد الإفريقي قد قبل يوم الاثنين الماضي، خلال أشغال القمة ال28 لندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي المتواصلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إنضمام المغرب في المنظمة ليكون العضو ال 55 .

المصدر:الإذاعة الجزائرية.واج