اصابة عون بجروح في حريق بمركز تعبئة قارورات الغاز بوهران

شب حريق بعد ظهر هذا الأربعاء بمركز تعبئة قارورات الغاز الواقع بعين البية بوهران سرعان ما تم التحكم فيه حيث تسبب في جروح طفيفة لعون بالوحدة وبعض الخسائر المادية حسب ما أكدته شركة نفطال في بيان لها.

وأوضحت الشركة أن "شرارة كهربائية تلاها حريق على مستوى تجهيزات مركز تعبئة قارورات الغاز حيث تم التحكم فيه بسرعة وبشكل كلي بعد تدخل وحدة الحماية" .

وأكدت نفطال انه تم "تسجيل إصابة عون بجروح خفيفة تم نقله الى المستشفى ليغادره بعد تلقي الإسعافات اللازمة" .

وقد فتح فرع الغاز المميع في الشركة تحقيقا في الحادث لمعرفة أسبابه الحقيقية.