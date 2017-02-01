معزوز يؤكد أن عصرنة الإدارة عامل هام لتسهيل وإنجاح الاستحقاقات المقبلة

أكد الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية حسين معزوز اليوم الأربعاء بتلمسان أن عصرنة الادارة و توظيف التكنولوجيات الحديثة في عمليات اجراء الانتخبات كفيلة بتسهيل وإنجاح الاستحقاقات المقبلة.

وأشار السيد معزوز خلال ملتقى جهوي حول تحضير الانتخابات المقبلة إلى كل الامكانيات المتطورة التي وفرتها الدولة لهذا الغاية قبل أن يشدد على العنصر البشري بقوله "إن الآلة مهما كان تطورها لا يمكنها أن تحل وحدها المشاكل ولهذا علينا أن نعبئى لهذه العملية الطاقات البشرية الكفأة".

وبعد التذكير بأن هذا الملتقى يعد أحد اللقاءات الجهوية الخمسة التي أقرها وزيرالداخلية والجماعات المحلية للوقوف على التحضيرات التقنية اللازمة للانتخابات وتحضيركل الظروف الملائمة أوضح حسين معزوز أن مصالحه بصدد "إعداد سجل آني مراجعة وتحيين القوائم الانتخابية الرامية إلى ضبط القوائم النهائية للناخبين للحيلولة دون وقوع في أخطاء الماضي مثل ازدواجية التسجيلات أو المتكررة".

وأضاف أن السجل سيعلن عنه قبل استدعاء الهيئة الانتخابية من طرف رئيس الجمهورية داعيا مصالح البلديات الى الإسراع بعمليات المراجعة وتسهيل عمليات التسجيل والشطب والعناية بكل المعلومات حول هوية الناخب بما فيها رقم عقد الميلاد.

كما أعطى الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية توجيهات وتعليمات صارمة للإطارات المشاركة في اللقاء من أجل تسهيل المهام أمام ممثلي الأحزاب والقوائم الحرة لمتابعة عمليات الاقتراع وفرز الأصوات لضمان انتخابات نزيهة و شفافة وفق متطلبات الديمقراطية.

وللإشارة فقد جمع هذا الملتقى الجهوي الاطارات المكلفة بتسيير الانتخابات على مستوى ولايات النعامة والبيض وسعيدة وتلمسان وعين تموشنت وسيدي بلعباس ومعسكر.