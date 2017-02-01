كــان 2017 : الحــضـري يــقــود الفـراعنـة إلـى النـهـائـي

قاد الحارس المخضرم عصام الحضري المنتخب المصري إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية بالغابون بعد غياب دام 7 سنوات، بعد تألقه في صد ركلتي جزاء للخيول البوركينابية من أصل خمسة ، بعدما انتهى الوقت الرسمي والإضافي من المباراة بنتيجة (1-1).

وسجل لمصر رمضان صبحي وأحمد حجازي ومحمد صلاح وعمرو وردة وأضاع عبد الله السعيد.. وسجل لبوركينا آلان تراوري وبانو دياوارا وياجو وأضاع الحارس هيرفي كوفي وبيرتران تراوري.

وعرف الشوط الأول من المباراة سيطرة شبه كلية لبوركينافاسو على حساب المنتخب المصري، حيث سيطرت وحاولت ونقلت الخيول البوركينابية الخطر لمرمى عصام الحضري، في حين اكتفى الفراعنة بالدفاع والاعتماد على بعض الهجمات المعاكسة التي كانت خطيرة وكادت أن تأتي بالهدف مرتين خلال أول 45 دقيقة.

واستهل منتخب بوركينافاسو الشوط الثاني بمخالفة مباشرة من بيرتراند تراروي، الذي سددها في الإطار لتجد عصام الحضري في المكان المناسب لإبعادها إلى الركنية، رد عليه إبراهيم صلاح بكرة ساقطة برجلة اليسرى لكنها أخطأت الإطار.

وعكس مجريات اللعب، تمكن المنتخب المصري من افتتاح باب التسجيل، عن طريق محمد صلاح، الذي استقبل كرة من كهربا ، اسكنها نجم روما في الزاوية التسعين للحارس كوفي بطريقة رائعة (67).

وتمكن المنتخب البوركينابي من تعديل النتيجة 6 دقائق بعدها ، حينما وزع كابوري كرة جميلة استقبلها بانسي بالصدر ووضعها بيمناه في الشباك (73).

وانتهي الوقت الرسمي والوقتيين الإضافيين بالتعادل (1-1) ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب مصر بنتيجة 4-3.

واستقبل المنتخب المصري أول هدف في شباكه بـ " الكان" بعد 7 أعوام كاملة، بعدما سجل اللاعب بانسي مهاجم بوركينا فاسو هدف التعادل للخيول أمام الفراعنة .

الفراعنة يستقبلون أول هدف في النهائيات منذ 2010

وكان آخر هدف هز شباك الفراعنة في أمم أفريقيا يوم 25 جانفي 2010 أمام الكاميرون في دور ثمن النهائي عن طريق أحمد حسن في مرماه.

وتأكد غياب محمود كهربا، عن النهائي لحصوله على الإنذار الثاني بعد أن نال البطاقة الصفراء في مباراة المغرب الماضية بدور الثمانية.

ويعاني منتخب مصر على صعيد خط الهجوم بعد إصابة مروان محسن بقطع في الرباط الصليبي، بجانب أحمد حسن بإلتهابات في عضلات الحوض.

ويواجه المنتخب المصري في نهائي الكان الفائز بمواجهة نصف النهائي التي تلعب هذا الخميس بين منتخب غانا ونظيره الكاميروني بينما يواجه الخاسر نظيره البوركينابي لحساب المباراة الترتيبية السبت المقبل عشية النهائي المقرر الأحد.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية