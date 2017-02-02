الإذاعة الثقافية تحيي عيد ميلادها الـ 22 ببسكرة

أحيت الإذاعة الثقافية هذا الأربعاء عيد ميلادها الـثاني والعشرين في ظل مكاسب كبيرة أبرزها توسيع البث والاستفادة من موجات اف ام جديدة.

الاحتفال جرى بمدينة بسكرة تزامنا وإطلاق أول عدد من برنامج "هنا الثقافية" وهو برنامج شهري سيمكن من الاقتراب أكثر من المجتمع و خاصة المبدعين و الفنانين الذين يمتهنون الفنون والثقافة في حياتهم اليومية و يساهمون في تنشيط الحركة الثقافية والسياحية على المستوى المحلي .

وبالمناسبة نشط الدكتور نور الدين زمام ندوة بعنوان الحواضر الثقافية في الجزائر الزيبان نموذجا بدار الثقافة ببسكرة فيما نشط الدكتور سعيد العيادي محاضرة بعنوان التقاطع الثقافي الاعلامي.

المصدر: الإذاعة الثقافية