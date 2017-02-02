المحترف الأول/ الجولة الـ18 : فوز اتحاد الحراش على شبيبة القبائل (1-0) في لقاء مقدم

تغلب اتحاد الحراش على شبيبة القبائل بنتيجة (1-0) الشوط الأول (1-0) في لقاء مقدم عن الجولة الـ18 لبطولة الرابطة الاولى لكرة القدم جمع بينهما هذا الخميس بملعب أول نوفمبر بالحراش.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب دهار في الدقيقة 13 من ضربة جزاء.

بعد هذا الفوز، يرتقي اتحاد الحراش للمركز السابع رفقة شبيبة الساورة بمجموع 25 نقطة و بـ 18 مباراة، فيما تبقى شبيبة القبائل في الصف 12 ب 16 نقطة و 16 مباراة.

وستجرى مساء اليوم (سا 00ر18) المباراة الثانية لنفس الجولة بين شبيبة الساورة و شباب بلوزداد في بشار، على أن تتواصل باقي المباريات يومي الجمعة والسبت.

النتائج و الترتيب: الخميس 2 فيفري

اتحاد الحراش - شبيبة القبائل 1-0

الهدف: ا. الحراش : دهار (د 13/ضربة جزاء)

شبيبة الساورة - شباب بلوزداد (سا 00ر18)

الجمعة 3 فيفري:

شباب باتنة - مولودية الجزائر (سا 00ر15)

اتحاد الجزائر - دفاع تاجنانت (سا 00ر16)

وفاق سطيف - أولمبي المدية (سا 00ر16)

نصر حسين داي - اتحاد بلعباس (سا 00ر16)

السبت 4 فيفري:

مولودية بجاية - شباب قسنطينة (سا 00ر16)

مولودية وهران - سريع غليزان (سا 00ر16)

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج