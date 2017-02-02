مساهل يناقش مسائل التعاون الثنائي مع الوزير الأول القطري

استقبل وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل هذا الأربعاء بالدوحة من طرف الوزير الأول , وزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني حيث تطرق الطرفان إلى التعاون بين البلدين حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و تطرق مساهل الذي يوجد في زيارة عمل إلى قطر مع الشيخ عبد الله إلى "تنفيذ مشاريع التعاون بين البلدين التي تم الاتفاق عليها خلال الدورة الخامسة للجنة العليا المختلطة الجزائرية-القطرية" وفق المصدر ذاته.

وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد ترأس مناصفة أشغال تلك اللجنة خلال زيارته إلى الدوحة شهر نوفمبر 2014.

كما شكل اللقاء فرصة لدراسة "التحضيرات المتعلقة بالدورة المقبلة للجنة المختلطة الجزائرية-القطرية المقرر إجراؤها خلال السنة الجارية بالجزائر".

هذا و تم التطرق خلال اللقاء "إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لا سيما الوضع بليبيا" حسب نفس المصدر.