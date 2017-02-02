نقل جثماني الجزائريين ضحيتي اعتداء كيبك الإرهابي إلى الجزائر هذا السبت

أعلن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف اليوم الخميس أن جثماني الضحيتين الجزائريتين اللتين سقطتا في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المسجد الكبير لكيبك (كندا) سينقلان إلى الجزائر بعد غد السبت.

وصرح بن علي الشريف أنه "تقرر نقل جثماني الضحيتين من قبل العائلتين بالتنسيق مع سفير الجزائر بأوتاوا و القنصل العام لمونريال اللذين قاما بزيارتهما في الكيبك لتقديم التعازي باسم الحكومة و الشعب الجزائريين و التأكيد لهما عن تعاطف و تضامن جميع مواطنيهما المقيمين بكندا".

وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن المصالح القنصلية الجزائرية "اتخذت كل الترتيبات اللازمة" لنقل الفقيدين عبد الكريم حسان و خالد بلقاسميإلى أرض الوطن و دفنهما في مسقط رأسهما و بين ذويهم.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج