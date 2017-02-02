كــان 2017 : الأسود غير المروضة تواجه فراعنــة مصــر في ثالث نهــائي تاريخي

تأهل المنتخب الكاميروني إلى نهائي كـان الغابون بعد تغلب على غانا بثنائية نظيفة (2-0) في المواجهة التي جمعت المنتخبين لحساب الدور نصف نهائي على ملعب فرانسفيل.

وأعادت الأسود غير المروضة سيناريو "كان" 2008 حينما تغلبت على غانا البلد المضيف 1-0 لتواجه مصر في الدور النهائي.

وافتتح ميشال نجادجوي التسجيل لصالح الكاميرون ، مستغلا هفوة قاتلة من المدافع الغاني جون بوي، قبل أن يضيف باسوجوج الهدف الثاني في الدقيقة 90+ 3 بعد هجمة معاكسة انفرد خلالها بالحارس رزاق ووضع الكرة في الشباك ليتمكن زملاء الحارس المتألق أوندوا من بلوغ المباراة النهائية بعدما غابوا عنها منذ 2008.

وضرب منتخب الكاميرون، الفائز باللقب أعوام 1984و1988 و2000 و2002، موعدا في المباراة النهائية مع نظيره المصري، في تكرار لمواجهتي المنتخبين في نهائي نسختي البطولة عامي 1986 بمصر و2008 بغانا، والتي حسمهما منتخب الفراعنه لمصلحته.

وكان المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم إفريقيا برصيد سبعة ألقاب، قد تأهل إلى الدور النهائي عقب فوزه بركلات الترجيح على بوركينا فاسو الأربعاء في مواجهة .

ومن المقرر أن يحتضن ملعب ليبروفيل النهائي الكبير بين الأسود غير المروضة و فراعنة مصر الأحد المقبل على الساعة الثامنة مساء (20:00).

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية