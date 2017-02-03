نقل جثماني الجزائريين ضحيتي اعتداء كيبك الإرهابي إلى أرض الوطن هذا السبت

أقيمت بمجمع مونتريال جنازة وطنية لضحايا تفجير اكبر مسجد بكيبيك الكندية والذي نفذه الارهابي “الكسندر بيسونيت” ومن بين ضحاياه الجزائريين عبد الكريم حسان و خالد بلقاسمي

وتمت مراسم الجنازة الرسمية بحضور رئيس الوزراء جاستن ترودو وعدد من القادة السياسيين الكنديين واكثر من 5 الاف شخص.

و كان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف أعلن هذا الخميس أن جثماني الضحيتين الجزائريتين اللتين سقطتا في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المسجد الكبير لكيبك (كندا) سينقلان إلى الجزائر بعد غد السبت.

وصرح بن علي الشريف أنه "تقرر نقل جثماني الضحيتين من قبل العائلتين بالتنسيق مع سفير الجزائر بأوتاوا و القنصل العام لمونريال اللذين قاما بزيارتهما في الكيبك لتقديم التعازي باسم الحكومة و الشعب الجزائريين و التأكيد لهما عن تعاطف و تضامن جميع مواطنيهما المقيمين بكندا".

وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن المصالح القنصلية الجزائرية "اتخذت كل الترتيبات اللازمة" لنقل الفقيدين عبد الكريم حسان و خالد بلقاسمي إلى أرض الوطن و دفنهما في مسقط رأسهما و بين ذويهم.

للتذكير فان مدينة كيبيك الكندية شهدت يوم الاحد 29 جانفي 2017 تفجيرا ارهابيا بمسجد المركز الثقافي الإسلامي اثر صلاة العشاء، اسفر عن موت 6 أشخاص من بينهم جزائريان اثنين وإصابة 88 آخرين.