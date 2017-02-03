صندوق التعاون الفلاحين يدعو إلى التأمين ضد الكوارث عقب التقلبات الجوية الاخيرة

دعا المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس كل الفلاحين لتأمين منتوجهم وحمايته من الأخطار والكوارث الطبيعية وقال بأن حماية الفلاحين من التقلبات الجوية تستدعي التأمين والمرافقة كاشفا عن اتخاذ الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي العديد من الإجراءات والتدابير التسهيلية لتحفيز الفلاحين على الانخراط في التأمين.

كما كشف بن حبيلس لدى نزوله ضيفا على برنامج "البديل الأخضر" للقناة الأولى عن وضع آليات جديدة من شأنها دعم الفلاحين وفق عقود تأمين حسب الاختصاص.

وذكر بن حبيلس بأن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يقدم عقودا تأمينية حسب تخصص كل فلاح أو مربي تتضمن مجموعة من الشروط التي لا يلتزم بها الكثير من الفلاحين وبالتالي هم في عرضة للأخطار في حال وقوع كوارث وبالتالي –يضيف- التأمين له دور كبير في مرافقة الفلاح بالإضافة إلى أنه عامل عصرنة من خلال المتابعة والمرافقة.

كما نصح مدير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي كل الفلاحين إلى الاستفادة من مركز التكوين بخنشلة الذي يوفر كل المعلومات للفلاحين والمربيين.

للذكر فإن إحصائيات وزارة المالية تشير إلى أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يحتل المرتبة الأولى في التأمين الفلاحي مستحوذا على نسبة 80 بالمائة لسوق التأمينات الفلاحية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية