خبير دستوري : إستدعاء الهيئة الناخبة توقيعٌ على شهادة ميلاد المسار الإنتخابي المقبل

اعتبر عبد الكريم صويرة المختص في القانون الدستوري أن استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية ليوم الخميس ال4 من ماي2017لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،يعد بمثابة التوقيع على شهادة ميلاد إنطلاق المسار الانتخابي .

وأوضح صويرة في مداخلة له على أمواج القناة الأولى أن الهيئة الناخبة هم السكان المعنيون بأداء واجب الإنتخاب و الذين تتوفر فيهم شروط التصويت وأضاف المتحدث أن المرحلة القادمة ستتميز بمراجغة استثنائية للقائمة الانتخابية فضلا عن المراجعة العادية التي تمت ،وذلك تحت إشراف لجان إدارية انتخابية تنصب على مستوى كل بلديات الوطن يرأسها قاضي بمعية رئيس البلدية والأمين العام و ناخبين ،مبرزا أن المرحلة التي تلي تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة ستتسم بنشاط مكثف للفاعلين السياسيين من أجل إعداد القوائم الإنتخابية و التحضير لإنطلاق الحملة الإنتخابية و التي سيسعى فيها المترشحون لعرض برامجهم من أجل إستمالة الناخبين مع بداية العد التنازلي لهذا الإستحقاق الهام .

هذا و كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد استدعى الخميس الهيئة الناخبة ليوم الخميس ال4 ماي 2017 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أنه "بموجب أحكام المادة 91-6 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الإنتخابات فإن المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية, حدد الفترة الممتدة ما بين 8 و 22 فبراير 2017 للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية