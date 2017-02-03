توقيف ثمانية أشخاص بتهمة المتاجرة بالمخدرات والسرقة في منطقتي براقي والكاليتوس

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف ثمانية أشخاص بتهمة المتاجرة بالمخدرات والسرقة بكل من براقي والكاليتوس مع حجز ثلاث مركبات كانت تستعمل كوسائل لنقل المخدرات، حسب ما أورده اليوم الجمعة بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار محاربة الجريمة، تمكنت فرقة الشرطة القضائية لبراقي، خلال هذا الاسبوع، من توقيف شخص داخل سيارة بعد عملية ترصد وتتبع، حيث تم تفتيش السيارة والعثور بداخلها على 140 قرص مهلوس.

وبعد التحريات والمعلومات التي أدلى بها المشتبه فيه، تم ايقاف شركائه الثلاثة الذين تم ضبط بحوزتهم 826 قرص مهلوس مع حجز ثلاث مركبات كانت تستعمل كوسائل لنقل هذه المخدرات.

واستكمالا للإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أمر بايداعهم الحبس المؤقت.

كما تم توقيف أربعة أشخاص آخرين بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة وذلك بعد أن قام صاحب مستودع لمواد العطور والتجميل بالكاليتوس بتقديم شكوى.

وتم في هذا الإطار استرجاع كمية من المواد المسروقة من مواد التجميل والعطور وتقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداع اثنين منهم الحبس المؤقت ووضع الاثنين الآخرين تحت الرقابة القضائية.