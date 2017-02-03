اتحاد التجار والحرفيين يدعو الوزارة الوصية إلى إصدار مرسوم لنظافة الأسواق

اقترح الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لوزارة التجارة إصدار مرسوم يقضي بإجبار تجار الخضر والفواكه بعرض المنتوجات بدون شوائبة ودون احترام لشروط نظافة المنتوج المعروض في الأسواق وأسواق الخضر والفواكه بالخصوص.

ودعا منسق الاتحاد على مستوى العاصمة وزارة التجارة إلى ضرورة فرض الرقابة على أسواق الخضر والفواكه ووضع أعوان لمراقبة مدى احترام هؤلاء لشروط النظافة وفرض عقوبات على المخالفين موضحا بأن تجار الأسواق الجوارية يرمون ما مقداره 4 ألاف طن من نفايات وشوائب وهذا ما يتطلب حسبه إصدار مرسوم وزاري ينظم هذه العملية واعدا بالوقوف إلى جانب الوزارة ميدانيا من أجل تطبيقه.

المصدر : الإذاعة الجزائرية