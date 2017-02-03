إطلاق نار على رجل و إصابته بجروح خطيرة قرب متحف اللوفر بباريس

قالت مصادر في سلك الأمن الفرنسي أن جنديا أطلق النار صباح هذا الجمعة على رجل وأصابه بجروح خطيرة بعد أن حاول الأخير (حسب رواية العسكري) الاعتداء عليه بسكين وهوبالقرب من متحف اللوفر العاصمة باريس.

وذكرت الشرطة أن الرجل كان يحاول دخول متجر تابع للمتحف تحت الأرض وهو يحمل حقيبة.

وطوق عدد كبير من رجال الشرطة الذين ارتدوا سترات واقية من الرصاص، منطقة المتحف وفق ما ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس.

وتحدثت وزارة الداخلية الفرنسية في تغريدة على حسابها في تويتر عن "حادث أمني عام خطير يجري في باريس في حي اللوفر"، مطالبة بإعطاء "الأولوية لتدخل قوات الأمن وأجهزة الإنقاذ".

و أفادت قناة فرانس 24 أن قائد شرطة باريس ، أكد أنه لم يتم العثور على متفجرات في حقيبة المهاجم، وأن المهاجم أصيب إصابات بالغة في بطنه، بينما أصيب الجندي بجروح طفيفة في الرأس.

وكـــالات