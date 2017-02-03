دراسة طبية تثبت أن الأرق يزيد احتمال التعرض لأزمات الربو

حذرت دراسة طبية من أن الأرق يضاعف من فرص التعرض للإصابة بازمات الربو، في مراحل البلوغ.

ويصيب الربو ما يقرب من 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، في ظل تنامي تأثير عوامل خطر رئيسية مثل التدخين، السمنة وتلوث الهواء.

وقال الدكتور بن برومبتون أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة العلوم والتكنولوجيا النرويجية في العاصمة أوسلو، إن الدراسة "أظهرت أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق المزمن يصبحون أكثر عرضة بنحو ثلاثة أضعاف لمخاطر الإصابة بالربو، مما يعد مؤشرا هاما للتغييرات في الجسم الناجمة عن الأرق، والتي تتراكم لتؤدي إلى آثار ضارة أشد على الشعب الهوائية".

وكان عدد من الباحثين قد أشاروا، في الآونة الأخيرة، إلى احتمال وجود علاقة بين أعراض الاكتئاب واضطرابات النوم والقلق ،مع مخاطر الإصابة بالربو في مرحلة البلوغ.

وقد استخدم الفريق القائم على الدراسة، التحليل الإحصائي لتقييم خطر الإصابة بالربو وكذلك بيانات أكثر من 17،927 شخص تراوحت أعمارهم ما بين 20 و 65 عاما في النرويج.

و اظهرت النتائج، التي نشرت في دورية الجهاز التنفسي الأوروبية، ارتفاع مخاطر الإصابة بأزمات الربو بنسبة 65%، ثم 108 % على التوالي، بالتالي فإن أولئك الذين تعرضوا لتجربة الاستيقاظ في وقت مبكر جدا بصورة متكررة دون أن يتمكنوا من

العودة إلى النوم مرة أخرى "في كثير من الأحيان" أو "كل ليلة تقريبا"، كانوا أكثر عرضة، بنسبة 92% و36% على التوالي للإصابة بالأزمات الربوية.