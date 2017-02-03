حجز بمعسكر 9 كلغ من الكيف المعالج

تمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر يوم أمس الخميس من حجز 9 كلغ من الكيف المعالج و توقيف 4 مشتبه فيهم بترويج المخدرات، حسبما علم اليوم الجمعة لدى نفس الهيئة.

وإستنادا لبيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر فإن العملية تمت على إثر معلومات مفادها محاولة تمرير شحنة من المخدرات على متن سيارة سياحية قادمة من ولاية سيدي بلعباس باتجاه الشرق الجزائري سالكة الطريق السيار شرق غرب ليقوم عناصر الدرك الوطني بغلق وسد جميع المحاور و المسالك التي قد تسلكها.

و تم توقيف المركبة المشبه فيها على مستوى الطريق السيار شرق غرب و على متنها شخصين أين تم العثور على 9كلغ من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام داخل السيارة و كذلك مبلغ مالي قدره 575 ألف د ج . كما تم توقيف شخصن آخرين تبين أنهما على علاقة بالقضية بعد مواصلة التحقيق.

و قد تم تقديم الأشخاص ال 4 المشتبه فيهم في نفس اليوم أمام و كيل الجمهورية لدى محكمة سيق الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.