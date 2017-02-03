تحديد هوية الإرهابيين الثلاثة المقضى عليهم من طرف الجيش بولاية إليزي

تم التعرف على هوية الإرهابيين مروجي المخدرات الثلاثة الذين تم القضاء عليهم الأربعاء الفارط من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة الحمراء بولاية إليزي،حسب ما أورده هذا الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه"تبعا للعملية النوعية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة الحمراء بولاية إليزي (الناحية العسكرية الرابعة) أول أمس 01 فيفري 2017 والتي مكنت من القضاء على ثلاثة (03) إرهابيين مروجي مخدرات واسترجاع كمية من الأسلحة والذخيرة, تم التعرف على هوية المجرمين المقضي عليهم".

ويتعلق الأمر --حسب البيان-- بكل من"غ. الطاهر"و"غ. عمر أحمد" و"ع. نصر الدين" المكنى"النكشة".

وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة,"ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 02 فيفري 2017 بتلمسان (الناحية العسكرية الثانية) 71 كلغ من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من تيسمسيلت ووهران (الناحية العسكرية الثانية) ثلاث (03) تجار مخدرات وحجزوا كمية أخرى تقدر ب33 كلغ وثلاث (03) مركبات سياحية".

وبكل من جانت (الناحية العسكرية الرابعة) وعين قزام (الناحية العسكرية السادسة)"أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 45 مهربا وأربعة (04) مهاجرين غير شرعيين وحجزت سيارتين رباعيتي الدفع و ثمانية (08) أجهزة كشف عن المعادن وثلاث (03) مطارق ضغط وثلاث (03) مولدات كهربائية وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية".

من جهة أخرى، ضبطت وحدات لحراس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف (الناحية العسكرية الخامسة)"كميات كبيرة من الوقود تقدر ب15600 لترا موجهة للتهريب، فيما أحبط عناصر حرس الشواطئ لكل من عنابة (الناحية العسكرية الخامسة)وهران ومستغانم (الناحية العسكرية الثانية)محاولات هجرة غير شرعية ل71 شخصا".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية