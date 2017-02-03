الجولة 19 : نادي بارادو يدعم مركزه في القمة وشبيبة بجاية وصيفا جديدا

دعم رائد الترتيب نادي بارادو مركزه في القمة بفضل تغلبه على الجار إتحاد البليدة (2-1)، فيما إستغلت شبيبة بجاية سقوط اتحاد بسكرة أمام شبيبة سكيكدة لتنفرد بالمرتبة الثانية لحساب الجولة 19 من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي لعبت الجمعة.

ونجح نادي بارادو في إفتتاح التسجيل عن طريق الملالي (22) لكن حميتي سمح للبليديين بالعودة في المباراة في الدقيقة (65). وفي وقت كان اللقاء يتجه نحو التعادل وقع مزياني هدف الفوز (90+2) ليبلغ العاصميون النقطة 41.

من جهتها, حققت شبيبة بجاية فوزا مريحا أمام وداد بوفاريك (3-0) بثنائية ربوح (21 و 48) وهدف تيزة ضد مرماه (32).هذه النتيجة نصبت الفريق البجاوي وصيفا جديدا برصيد 31 نقطة.

وإستفاد أبناء"يما قوراية"من هزيمة اتحاد بسكرة خارج الديار ضد شبيبة سكيكدة (1-0).

وصمد أشبال المدرب منير زغدود قبل تلقي هدف قاتل بالخطأ من مدافعه بن حملة (87) جعلهم يتراجعون للصف الثالث (30 نقطة).

وقال زغدود بعد الهزيمة:"فريقي كان منظما وتمكن من شل هجمات السكيكديين لكن خطأ في التركيز كلفنا ثلاثة نقاط ثمينة. سنواصل العمل لأن البطولة لا زالت طويلة وفرص التعويض أمامنا".

خيبة كبيرة خلفها الانهزام المفاجئ لأهلي برج بوعريرج أمام جمعية وهران بنتيجة (1-2) والذي فوت عليهم الالتحاق بالوصافة. وتقدم أبناء البرج بهدف بن عاشور بداية من الدقيقة (27) لكن نهاية المبارة كانت في صالح أبناء"المدينة الجديدة"الذين عدلوا النتيجة بأقدام برقة (83) ثم سجلوا هدف الفوز عن طريق عامر (90+2).

ولم تتمكن مولودية سعيدة الخروج فائزة من المباراة التي جمعتها بجمعية الخروب (1-1), حيث رد حميدي (56) من ضربة جزاء على هدف بزاز (38) لفائدة الزوار.

بالمقابل لم تفوت مولودية العلمة فرصة إستقبال المتذيل أمل الأربعاء لتهزمه بنتيجة (1-0) بفضل هدف مدور في مستهل الشوط الثاني (49).

ومني شباب عين فكرون بهزيمة على أرضه أمام غالي معسكر (1-2) في مباراة كان الحكم قريبا من توقيفها. بعد تقدم الضيوف بهدفي صديق (30) و جاهل (53) ثار أنصار عين فكرون في وجه لاعبي فريقهم مما تسبب في توقف المقابلة لمدة 16 دقيقة. وتمكن علام من تقليص الفارق في الدقيقة (83) ليستمر اللعب إلى النهاية.

وتختتم الجولة 19 يوم غد السبت بالمباراة بين جمعية الشلف (العاشر/21 نقطة) و أمل بوسعادة (السابع/25 نقطة).

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية