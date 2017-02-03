الرابطة المحترفة الأولى (الجولة ال18) : مولودية الجزائر واتحاد بلعباس يتألقان وشبيبة القبائل تواصل الغرق

تميزت الجولة ال18 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم التي جرت يومي الخميس والجمعة بتألق كل من مولودية الجزائر واتحاد بلعباس خارج قواعدهما في الوقت الذي تواصل فيه شبيبة القبائل الغرق لتتراجع إلي المركز ال14 المؤدي مباشرة للقسم الثاني .

وكان اتحاد بلعباس الفائز بالعاصمة على نصر حسين داي (2-1) المستفيد الأكبر من هذه الجولة، حيث صعد مؤقتا للمنصة الشرفية. فبعد تسجيله لهدف مبكر عن طريق الهداف بالغ (د 5)، ورغم تعديل النتيجة النصرية بواسطة قاسمي (25) عن طريق ضربة جزاء، ألا أن بن عبد الرحمن لم يضيع فرصة إضافة هدف ثان لحظات قبل نهاية الشوط الأول،ليحافظ أبناء المكرة على المكسب الثمين طوال الشوط الثاني، و يكرروا نفس الانجاز الذي سجلوه بنفس الملعب أمام شباب بلوزداد حلال مرحلة الذهاب.

ومن باتنة، عادت مولودية الجزائر بنقاط الفوز على حساب الشباب المحلي في لقاء لم يكن سهلا على الزوار. وقد استطاع العميد أن يسجل هدفين خلال مرحلة الأولى بواسطة سيقار (17) و نقاش (45+2)، قبل أن يصمد في الشوط الثاني رغم تلقيه هدف مبكر لبن منصور (47)، وينهي المباراة فائزا ومسجلا بالمناسبة فوزه الثالث خارج قواعده بعد المحققين في تاجنانت ومولودية بجاية.

وبقي وفاق سطيف في وضعية المطارد الوحيد للرائد حيث سجل فوزا بأقل الفوارق على أولمبي المدية (1-0) من تسجيل العائد جحنيط (21).

أما حامل اللقب، اتحاد الجزائر فقد اكتفى بتعادل أبيض (0-0) أمام دفاع تاجنانت وهو تعادل خيب آمال أنصار اللونين"الأحمر والأسود"الذين أضحوا مبتعدين عن كرسي الريادة بست نقاط كاملة.

وكانت هذه الجولة قد انطلقت يوم أمس الخميس بلقائين مقدمين، كانت فيه شبيبة القبائل الضحية الكبرى،حيث كلفتها الهزيمة في الحراش (0-1) احتلال المركز ال 14 المؤدي للقسم الثاني، وأيضا إقالة المدرب التونسي،الحيدوسي سفيان لسوء النتائج، رغم استنجاده به نهاية شهر أكتوبر لإطفاء الحريق دون أن ينجح في إخماده.

أما شباب بلوزداد فقد خرج سالما من رحلته الصعبة إلى بشار،حيث يصعب النيل من فريق شبيبة الساورة. ورغم تقدم الساورة في النتيجة منذ الدقيقة الخامسة، بواسطة جاليط الذي سجل بالمناسبة هدفه السابع هذا الموسم، إلا أن أبناء العقيبة عادوا في النتيجة (1-1)في الشوط الأول، ودافعوا عن نقطة التعادل حتى نهاية المباراة.

وستجرى غدا المقابلتان الأخيرتان لهذه الجولة التي تهم بالدرجة الأولى أندية المؤخرة التي تتصارع من أجل البقاء. ويتعلق الأمر بمباراتين محليتين تجمع الأولى مولودية بجاية وشباب قسنطينة من جهة والثانية مولودية وهران وسريع غليزان من جهة أخرى.

النتائج الجزئية والترتيب

الجمعة:

شباب باتنة - مولودية الجزائر 1-2

اتحاد الجزائر - دفاع تاجنانت 0-0

وفاق سطيف - أولمبي المدية 1-0

نصر حسين داي - اتحاد بلعباس 1-2

السبت 4 فبراير:

مولودية بجاية - شباب قسنطينة (سا 00ر16)

مولودية وهران - سريع غليزان (سا 00ر16)

الترتيب نقاط لعب

1 . مولودية الجزائر 33 17

2 . وفاق سطيف 31 17

3 . اتحاد بلعباس 30 18

4 . مولودية وهران 28 16

--. أولمبي المدية 28 18

6. اتحاد الجزائر 27 16

7. شبيبة الساورة 26 18

8 . اتحاد الحراش 25 18

9 . نصر حسين داي 24 17

10. شباب باتنة 19 18

11. شباب بلوزداد 17 16

--. شباب قسنطينة 17 17

--. دفاع تاجنانت 17 17

14. شبيبة القبائل 16 16

15. سريع غليزان 13 16

16. مولودية بجاية 11 15.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية