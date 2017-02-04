مختص : الزيوت الطبيعية تساعد على تقوية الجهاز المناعي

أكد الطبيب الفرنسي، رون بلانتانيدا، المتخصص في الأعشاب الطبية، أن الزيوت الطبيعية المستخلصة من النباتات والأعشاب الطبية تساعد على مقاومة الإرهاق وتعمل على تقوية الجهاز المناعي.

وأوضح بلانتانيدا، الأستاذ بجامعة باريس، أن زيت الجنزبيل يحتوي على كميات وفيرة من فيتامين (ج) الذي يذوب في الماء، مشيرا إلى أن استنشاق البخار المتصاعد من الماء المضاف إليه الجنزبيل يحارب الغثيان ومضاد للتشنجات.

وأضاف المختص، أن زيت القرنفل يعمل كمضاد للإمساك ويقاوم الإرهاق الجسدي والعقلي، بفضل احتوائه على فيتامين (أ) و(ج).

وقال أن إضافة قطرات منه على فنجان من المياه الدافئة كفيل بعلاج الإمساك.

