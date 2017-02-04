كـتابة الدولة الأمريكية : الجــزائـر تبـذل جــهــودا مـهمـة مـن أجـل استقـرار المـنطقـة

أعرب نائب مساعد كاتب الدولة الأمريكي لمصر و المغرب العربي جون ديسروشر بواشنطن عن ارتياحه لجهود الجزائر من أجل استقرار المنطقة مبرزا مساهمتها النوعية في تسوية الأزمة الليبية.

وجاء هذا التصريح خلال محادثات جمعته بوفد برلماني جزائري في زيارة إلى واشنطن يضم عضو مجلس الأمة حفيظة بن شهيدة ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني جمال بوراس والناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي صديق شيهاب و رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الأمريكية عبد الكريم مهني،و جرت هذه المحادثات بحضور سفير الجزائر بواشنطن مجيد بوقرة.

وأبرز الدبلوماسي الأمريكي في هذا الشأن مساهمة الجزائر من أجل تسوية النزاع الليبي مشيرا إلى أن الجزائر و واشنطن تبذلان جهودا لجمع الليبيين حول حل شامل يحفظ لليبيا وحدتها و سيادتها الترابية و تماسك شعبها.

كما تطرق الدبلوماسي الأمريكي خلال تبدل وجهات النظر إلى الإمكانيات الإقتصادية الهامة للجزائر التي تسمح لها بالتوجه بسرعة نحو تنويع الإقتصاد مشيرا إلى أن المتعاملين الإقتصاديين الأمريكيين مستعدين للمساهمة في هذه الجهود إذا ما استمرت الجزائر في تحسين مناخ الأعمال.

ويرى رئيس جمعية الصداقة الجزائرية الأمريكية محمد هديل في هذا الخصوص "ان العلاقات بين الجزائر وواشطن عريقة وان الولايات المتحدة اليوم أصبحت تنظر إلى الجزائر على أساس الدولة التي انتهجت طريق الإصلاحات في شتى المجالات وأنها أصبحت اليوم دولة محورية في منطقة شمال إفريقيا."

وتناولت المحادثات بين الطرفين الإصلاحات السياسية في الجزائر و التي توجت بمراجعة الدستور الذي كرس دولة القانون و حماية الحريات إضافة إلى المسألة المتعلقة بالدور الهام الذي تطلع به الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات في ترسيخ المسار الديمقراطي.

وفي مجال تبادل الزيارات بين وفود البلدين يعتقد محمد هديل "أن ذلك مبشر جدا وهو في صالح الجزائر ودعم كبير لاستقرار البلاد ورسالة تطمين للعالم على الاستثمار في الجزائر".

المصدر:الإذاعة الجزائرية.واج