نـشرية خــاصة : هبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن ابتداء من يوم الأحد

أفادت نشرة خاصة للأرصاد الجوية السبت الى أن رياحا قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 الى 70 كلم/ساعة و قد تصل أو تتجاوز 80 كلم/ساعة ستهب على عدة ولايات من الوطن ابتداء من صبيحة الاحد.

وعليه فان صلاحية نشرة الديوان الوطني للأرصاد الجوية تبدأ من يوم الأحد على الساعة ال9 صباحا الى غاية يوم الاثنين على الساعة ال 21 بالنسبة لولايات تلمسان وعين تيموشنت ووهران وسيدي بلعباس ومعسكر و سعيدة و مستغانم و غليزان و تيارت.

من جهة أخرى سيتواصل هبوب هذه الرياح القوية بولايات الشلف و تيبازة وعين الدفلى و تيسمسيلت و المدية و البليدة و العاصمة و بومرداس و تيزي وزو و البويرة من الساعة ال9 صباحا الى يوم الاثنين الساعة ال15 .

وبخصوص ولايات بجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف و برج بوعريريج وسطيف و ميلة و قسنطينة و قالمة و سوق أهراس و أم البواقي و باتنة و تبسة و بسكرة فان صلاحية هذه النشرة الخاصة تمتد من منتصف يوم الأحد الى منتصف ليل يوم الثلاثاء حسب توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج