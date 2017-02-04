انطلاق أول رحلة بحرية بين مستغانم وبرشلونة في 6 جويلية المقبل

سيتم تدشين أول رحلة بحرية تربط بين مدينتي مستغانم وبرشلونة (إسبانيا) في 6 جويلية القادم حسب مصادر من ولاية مستغانم .

وأوضح والي الولاية عبد الوحيد طمار أن الخط سيكون منتظما بمجموع 12 رحلة ذهابا وإيابا خلال جويلية وآوت وسبتمبر القادمين بمعدل 4 رحلات في كل شهر ، مشيرا إلى أن هذا الخط البحري الجديد يأتي تكملة لخط مستغانم- فالنسيا الذي دخل حيز الاستغلال مارس 2016.

وأبرز المسؤول ذاته أن فتح الخط البحري لنقل المسافرين مستغانم-برشلونة يندرج ضمن مخطط توسيعي للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ودعم نشاطها الاستثماري.

وستخصص الشركة لهذا الخط باخرتي طاسيلي2 والجزائر2 والتي تبلغ طاقة استيعابها حوالي 1.300 مسافر و300 مركبة كما أشير إليه. وأضاف الوالي أنه فور الانتهاء من فترة الصيف ستدرس المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إمكانية برمجة رحلة إلى رحلتين خلال فصل الشتاء وذلك حسب الطلب.

وبخصوص الخط البحري الرابط بين مستغانم و مارسيليا أو سات (فرنسا) أبرز طمار أن هناك لقاء في 6 فبراير الجاري مع الشركة الفرنسية كورسيكا التي تعمل حاليا على خط الجزائر العاصمة-مارسيليا لضبط أخر التحضيرات على أن يدخل هذا الخط البحري الجديد حيز لاستغلال خلال الصائفة القادمة.

وأشار طمار إلى أن هناك اهتمام كبير من الشركة الفرنسية لفتح هذا الخط من جهة ورغبة كبيرة من الجالية المقيمة بالجنوب الفرنسي المنحدرين من مستغانم لإقامة هذا الخط البحري من جهة أخرى.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/واج