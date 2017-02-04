تشريعيات 2017 : سحب الوثائق الخاصة بملف الترشح و الإيداع إبتداء من هذا السبت

تنهي وزارة الداخلية و الجماعات المحلية إلى علم الراغبين في الترشح للإنتخابات التشريعية القادمة، أن سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملف ترشح وكذا الإيداع يتم ابتداء من هذا السبت 4 فيفري 2017 حسب الحالة.

وأوضح الوزارة في بيان لها أن سحب و إيداع الملفات يكون على مستوى المصالح المختصة بالولاية أو بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.

وتتمثل الوثائق في شكل حافظة ملف تتضمن استمارة التصريح بالترشح واستمارة المعلومات الشخصية واستمارات اكتتاب التوقيعات لقوائم المترشحين الأحرار وقوائم المترشحين التي تقدم تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 94 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، يضيف البيان، مشيرا إلى أن تسليم هذه الوثائق يتم بناء على تقديم ممثل الراغبين في الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين.

وأكدت الوزارة على وجوب أن يرفق التصريح بالترشح بملف خاص لكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة متكون من شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها, مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية, شهادة الجنسية الجزائرية, صورة شمسية و شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج.

كما يتضمن الملف نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار, و نسخة من المحضر المعد من قبل رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار وقوائم المترشحين التي تقدم تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 94 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

و أوضح البيان أيضا أن ملف الترشح يلحق بشهادة موقعة من طرف مسؤول الحزب في حالة تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية حزب سياسي أو موقعة من طرف مسؤولي الأحزاب السياسية في حال تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية عدة أحزاب سياسية (تحالف).

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم إيداع قوائم الترشيحات على مستوى المصالح المختصة في الولاية أو بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية,من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة أو إذا تعذر عليه ذلك, من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب مقابل وصل استلام.

كما تنهي وزارة الداخلية إلى علم الراغبين في الترشح أن تسلم الوثائق اللازمة لتكوين ملفات الترشح كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة (9) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة ونصف (16 و 30) مساء ما عدا يوم الجمعة.

كما أوضحت أن أجل إيداع ملفات الترشح ينتهي ستين (60) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع, أي يوم الأحد 5 مارس 2017 على الساعة منتصف الليل.

وذكرت الوزارة أن هذا الإعلان يأتي تبعا لإمضاء المرسوم الرئاسي من قبل رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, المتضمن استدعاء هيئة الناخبين ليوم 4 ماي 2017 من أجل انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني, وعملا بأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج