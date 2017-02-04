ملتقى المثقفين المقدسي يختار عز الدين ميهوبي شخصية ثقافية لسنة 2017

أختير وزير الثقافة عز الدين ميهوبي شخصية ثقافية لسنة 2017 من قبل ملتقى المثقفين المقدسي بفلسطين, حسب ما أعلن اليوم السبت بيان لوزارة الثقافة.

ويأتي اختيار الوزير "تقديرا لدوره في دعم الثقافة والمثقفين في العالم العربي, ونظرا للدور الثقافي المتميز لجزائر الأحرار ودعمها المتواصل للقضية الفلسطينية" كما جاء في البيان.

ومن المنتظر أن يعلن عن هذا الإختيار "في مهرجان زهرة المدائن بالقدس في مطلع شهر مارس القادم" حسب البيان ذاته.

تأسس ملتقى المثقفين المقدسي نهاية سنة 2002 بمدينة القدس من قبل مثقفين شباب ويضع ضمن أهدافه توفير فرص التعارف والتواصل وتبادل الفكر الحر المستنير بين المثقفين.