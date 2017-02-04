ولــد علي : على رئيس الفاف تقديم حصيلته للسلطات العمومية

طالب وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي هذا السبت بالجزائر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، محمد راوراوة بتقديم حصيلته للسلطات العمومية بعد "الإقصاء المبكر والمخزي"للمنتخب الجزائري لكرة القدم من كأس إفريقيا للأمم-2017 بالغابون.

وصرح ولد علي للصحافة على هامش جولة عمل و تفقد بولاية الجزائر، قائلا:"كان الشعب الجزائري ينتظر نتائج أفضل بالنظر للإمكانيات التي سخرتها السلطات العمومية للفريق الوطني من أجل تحضير جيد لكأس إفريقيا-2017 للأمم".

وكان المنتخب الجزائري قد أقصي من الدور الأول لكان-2017 بالغابون باحتلاله المركز الثالث للمجموعة الثانية بنقطتين حصدهما في ثلاث مباريات.

وأضاف ولد علي يقول:"كوزير،علي تقديم حصيلة المشاركة الجزائرية للوزير الأول و لرئيس الجمهورية. فمن غير المعقول، القول بان الدولة لم تسخر الإمكانيات اللازمة في السنوات الثلاث الأخيرة، من أجل التكفل الأفضل بالمنتخب الجزائري و بالكرة الجزائرية".

وختم وزير الشباب والرياضة يقول:"لقد قررت الدولة تقديم مبلغ إضافي ب 5ر2 مليار دينار لمساعدة الأندية الهاوية واقتناء مكاتب لكل الرابطات وكذا تمويل تكوين الحكام".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية