كــان2017 : بوركينافاسو 1-0 غانا ..الخيول البوركينابية تخطف البرونزية من النجوم السوداء

خطفت الخيول البوركينابية برونزية "كـان" 2017 بالغابـون ، بعد الفوز على غانا بهدف يتيم من توقيع آلان تراروي في آخر دقائق المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب بورجينتل، في لقاء المركزين الثالث والرابع.

واستطاع آلان تراوري أن يخطف هدفًا قاتلًا في الدقيقة 89 من عمر المباراة، بصاروخية من ركلة حرة مباشرة، سكنت شباك حارس غانا من الزاوية اليمنى.

وعرف الشوط الأول سيطرة المنتخب الغاني على حساب بوركينا فاسو، رغم دخول النجوم السوداء بالتشكيلة الثانية ودخول الخيول البوركينابية بالتشكيلة الأساسية، وكاد منتخب غانا أن يفتتح باب التسجيل بعد توزيعة من يادوم ناحية بادو الذي وجد نفسه وجها لوجه مع الحارس كوفي لكنه ضيع الفرصة رغم سهولتها.

رد فعل بوركينا فاسو كان بتسديدة من بانسي أبعدها دفاع غانا إلى الركنية، ليواصل الغانيون الضغط للتسجيل، فبعد ركنية من أيو لمسها تيكبيتي برجله اليمنى وكادت أن تخادع الحارس كوفي، قبل أن تصطدم بالعارضة ويخرجها الحارس البوركينابي لركنية أخرى، تلتها مخالفة من جوردان أيو، أبعدها الحارس كوفي، لتعود لجوناثان الذي حاول بدوره التسجيل برأسية لكنها مرت عالية بقليل فوق المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول، انطلق ناكولما بسرعة البرق في هجمة مرتدة، حيث راوغ لاعبين بطريقة رائعة، لكن تسديدته جانبت المرمى.

ولم يختلف الشوط الثاني عن سابقه، وعرف سيطرة غانية بامتياز، فحاول جوردان أيو بمخالفة غير مباشرة وجدت رأسية قوية من تيكبيتي، لكن الكرة مرت فوق العارضة الأفقية بقليل في واحدة من أخطر اللقطات في اللقاء، أما بانسي فكاد أن يحول مخالفة مباشرة إلى شباك غانا.

وفي لقطتين خطيرتين، كاد المدافع البوركينابي أن يسجل هدف ضد مرماه، لينطلق بعدها ناكولما في هجمة معاكسة سريعة، ويمنح كرة على طبق لبايالا الذي ضيع وجها لوجه مع الحارس أوفوري. وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر صافرة النهاية بالتعادل السلبي، أرسل آلان تراروي كرة قوية من مخالفة مباشرة أسكنها في الزاوية التسعين (88) ليمنح لبوركينافاسو الميدالية الفضية والمركز الثالث في البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا مصر والكاميرون سهرة هذا الأحد (20:00)على ملعب الصداقة بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، في نهائي الطبعة الـ31 لكأس أمم إفريقيا بالغابون.

المصدر : الإذاعة الجزائرية