القضاء على 25 مسلحا من داعش في قصف للطيران العراقي بغرب الموصل

قتل 25 مسلحا تابعا للتنظيم الإرهابي الذي يطلق عليه"الدولة الإسلامية"(داعش) في قصف للطيران العسكري العراقي لموقعين للتنظيم بالمحور الغربي لعمليات "قادمون يانينوي"في محافظة الموصل بشمال العراق.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، أنه"وفقا لمعلومات من المديرية العامة للاستخبارات والأمن تم شن غارات جوية دمرت المقرين وأسفرت عن مقتل 25 إرهابيا من داعش في منطقة (الجمالية) في شمال غرب الموصل وفي قرية (العبرة) التابعة لقضاء (تلعفر) بغرب محافظة نينوي".

وفي ذات السياق، أفاد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، بأن "تعزيزات كبيرة من قوات الشرطة الاتحادية وصلت إلى جنوب الموصل وتمركزت على مشارف تلال (أبوسيف)".

وأكد في هذا الصدد أن"القوات اتخذت أعلى درجات التأهب لخوض المرحلة الأخيرة من عملية تحرير الموصل بتحرير الساحل الأيمن غربي المدينة من قبضة داعش".

المصدر: واج