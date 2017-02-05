تواصل فعاليات مائوية ميلاد بن بولعيد .. ووزير المجاهدين يعتبر الذكرى مفيدة لقراءة التاريخ

تتواصل لليوم الثاني فعاليات مئوية ميلاد الشهيد مصطفى بن بولعيد الذي ولد في 05 فيفري سنة 1917 بقرية اينكرب ببلدية أريس ولاية باتنة، بتنظيم عدة نشاطات و ذلك بحضور وزراء من مختلف القطاعات.

و في هذا الصدد قال وزير المجاهدين الطيب زيتوني إن هذه الذكرى تستوقفنا لاستذكار الأبطال و التضحيات الجسام التي قاموا بها أثناء ثورة التحرير الوطني، مضيفا أن هذه الذكرى تفيدنا لقراءة التاريخ، وتستوقفنا بأنه هناك رسالة على عاتق الشعب الجزائري حتى نكون أوفياء لتبليغ الأمانة.

من جهته أفاد مبعوث القناة الإذاعية الأولى إلى باتنة جمال حمران أن الفعاليات المخلدة لمئوية ميلاد الشهيد مصطفى بن بولعيد تتواصل لليوم الثاني بافتتاح الصالون الوطني للذاكرة.

و أضاف أن الوفد الوزاري يتوجه إلى تدشين الجدارية المائوية للشهيد بن بولعيد، مشيرا إلى أن سكان باتنة سيتمتعون صبيحة هذا اليوم باستعراض فولكلوري كبير يجوب شوارع المدينة، قائلا إن النشاطات تختتم مساء بملتقى دولي حول شخصية الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد بجامعة الحاج لخضر التي ستحمل بدءا من اليوم تسمية الشهيد مصطفى بن بولعيد.

المصدر: الإذاعة الجزائرية