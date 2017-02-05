مدير مجمع الصناعات الغذائية للاذاعة: نحن بصدد إنجاز هياكل جهوية لضبط أسعار اللحوم الحمراء

أكد الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك جهيد زفيزف على أن الجزائر تنتج حوالي 27 مليون من رأس الضأن 50 بالمائة منها موجهة لإعادة الإنتاج مشددا على أن هذه الشعبة تحتاج إلى هيكلة المنشآت لضبط أسعار اللحوم الحمراء التي تشهد ارتفاعا ملحوظا .

وأوضح جهيد زفيزف لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح " للقناة الإذاعية الأولى أن سبب غلاء لحوم الضأن الذي وصل إلى 1200 دج هو نقص المنشآت خاصة المسالخ التي تهيكل الموالين في هذه الشعبة مما أدى ذلك إل كثرة الوسطاء وبالتالي ارتفاع أسعار اللحوم التي من المفروض أن يتراوح سعرها بين 550 دج إلى 700 دينار جزائري

انشاء 3مسالخ جهوية ستساهم في الانتاج الوطني بنسبة 15 %

وأضاف ضيف الأولى أنه سيتم الانتهاء من انشاء مسالخ جهوية في أقطاب الانتاج بكل من حاسي بحبح وعين مليلة والبيض حيث ستساهم هذه المسالخ في الانتاج الوطني بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمائة مبرزا أن تم الموافقة على هذا المشروع في 2010 بعد طرح مخطط أعمال أمام مجلس مساهمات الدولة .

نسبة استيراد لحوم البقر 18% والضأن لا تتعدى 2 %

كما أشار زفيزف إلى أن الجزائر تنتج 550 ألف طن سنويا من اللحوم ، في حين تشكل لحوم البقر أكبر نسبة استيراد الجزائر ،هذا و لا تتعدى النسبة الإجمالية لاستيراد لحوم الضأن 2 بالمائة .

وذكر الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك في معض حديثه عن لحوم الأبقار أن الجزائر تمتلك مليوني رأس من الأبقار غير أنها تستورد ما قيمته 18 بالمائة من النسبة الاجمالية لاستيراد اللحوم مبرزا أن تربية الابقار تستلزم مساحات اكبر لانتاج الأعلاف وهذا ما يتطلب منا –حسبه- جلب المستثمرين فيما يخص التسمين المكثف.

وما تعلق بشعبة اللحوم البيضاء التي عرفت انخفاضا في الاسعار وارتفاعا في اسعار البيض أكد زفيزف أن هذه الشعبة تلبي احتياجات السوق الوطنية ،غير انه هناك عدة ضغوطات على مستوى عوامل الانتاج مضيفا أنه حتى يكون هناك سوق متوازن يجب أن تكون نسبة عامل الانتاج 4.5 مليون ،ويجب أن يتم هيكلة المنشآت لضبط الفائض من الانتاج.

وعن الآليات المطبقة في عمليات الحفظ والتخزين والذبح وفقا لمقاييس المنظمة العالمية للتغذية والزراعة الفاو أشار المتحدث ذاته أن الجزائر يجب عليها بلوغ 8 مليون متر مكعب حتى تتمكن من تحقيق الأمن الغذائي وحاليا لدينا 4.5 مليون متر مكعب مضيفا أنه على مستوى المجمع بلوغ مليون متر مكعب إلى جانب أنه هناك برنامج جديد يخص 650 ألف متر مكعب وانتاج حوالي 50 قاعدة لوجستكية عبر التراب الوطني.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف