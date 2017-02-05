حجز 76 كلغ من القنب الهندي و توقيف ثلاثة مهربين بمغنية

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لمديرية أمن ولاية تلمسان من حجز 76 كلغ من القنب الهندي وتوقيف ثلاثة أشخاص تورطوا في تهريب المخدرات حسب ما علم اليوم الأحد من خلية الاتصال للمديرية المذكورة.

وقد تمت العملية خلال الأسبوع المنصرم اثر استغلال معلومات تفيد بوجود شبكة تنشط على مستوى مغنية في تهريب هذه البضاعة المحظورة كما أفاد ذات المصدر.

وأضاف أن تتبع هذه الشبكة سمح بحجز الكمية المذكورة من المخدرات و توقيف الأشخاص الثلاثة بالإضافة إلى حجز مركبتين استعملتا في نقل المخدرات ومبلغ مالي قدره 700 ألف دج من عائدات هذا النشاط.

ولمعرفة وجهة هذه المخدرات وباقي شركاء الموقوفين فتحت ذات المصلحة تحقيقا وفق نفس المصدر.