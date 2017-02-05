مساعدية من مولودية بجاية ينفرد بصدارة هدافي الرابطة الأولى

05/02/2017 - 13:36

انفرد مهاجم مولودية بجاية أحمد مساعدية بصدارة ترتيب هدافي بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم بعد تسجيله هدفه الشخصي الثامن له هذا الموسم .

خلال التعادل أمام الضيف شباب قسنطينة (2-2), أمس السبت ضمن الجولة 18 من جهته, التحق محمد بن عياد (سريع غليزان), في المركز الثاني, بكل من مصطفى جاليت (شبيبة الساورة) و محمد أمين حامية (شباب بلوزداد), بعد أن نجح في تسجيل هدفه السابع في المباراة التي تعادل فيها فريقه على ميدان مولودية وهران (2-2).

ويأتي في الصف الثالث أربعة لاعبين بستة أهداف لكل منهم, ويتعلق الأمر بكل من حبيب بوقلمونة و أبو سفيان بالغ (اتحاد بلعباس) و هشام شريف (مولودية وهران) و يوسف شيبان (دفاع تاجنانت).       

 

 

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رياضة, كرة القدم

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