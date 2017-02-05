مساعدية من مولودية بجاية ينفرد بصدارة هدافي الرابطة الأولى

انفرد مهاجم مولودية بجاية أحمد مساعدية بصدارة ترتيب هدافي بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم بعد تسجيله هدفه الشخصي الثامن له هذا الموسم .

خلال التعادل أمام الضيف شباب قسنطينة (2-2), أمس السبت ضمن الجولة 18 من جهته, التحق محمد بن عياد (سريع غليزان), في المركز الثاني, بكل من مصطفى جاليت (شبيبة الساورة) و محمد أمين حامية (شباب بلوزداد), بعد أن نجح في تسجيل هدفه السابع في المباراة التي تعادل فيها فريقه على ميدان مولودية وهران (2-2).

ويأتي في الصف الثالث أربعة لاعبين بستة أهداف لكل منهم, ويتعلق الأمر بكل من حبيب بوقلمونة و أبو سفيان بالغ (اتحاد بلعباس) و هشام شريف (مولودية وهران) و يوسف شيبان (دفاع تاجنانت).